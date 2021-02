Luna Rossa vola in finale di America’s Cup. Ma queste macchine meravigliose sono ancora barche a vela? (Di domenica 21 febbraio 2021) Le notti insonni degli appassionati sono state premiate dal trionfo di Luna Rossa. L’imbarcazione tricolore ha surclassato i rivali inglesi nella finale di Prada Cup. Luna Rossa si è imposta per 7 a 1 conquistando il diritto a sfidare i padroni di casa di New Zealand a partire dal prossimo 6 marzo. Le notti magiche di Luna Rossa hanno fatto nuovamente innamorare gli italiani della vela dopo i fasti gloriosi del Moro di Venezia e della stessa Luna Rossa molti lustri orsono. L’impresa italiana non è mai stata in discussione, Luna Rossa è stata più forte persino del Covid-19 e dei tentativi inglesi di ricorrere a reclami e cavilli (leggi di più). In ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Le notti insonni degli appassionatistate premiate dal trionfo di. L’imbarcazione tricolore ha surclassato i rivali inglesi nelladi Prada Cup.si è imposta per 7 a 1 conquistando il diritto a sfidare i padroni di casa di New Zealand a partire dal prossimo 6 marzo. Le notti magiche dihanno fatto nuovamente innamorare gli italiani delladopo i fasti gloriosi del Moro di Venezia e della stessamolti lustri or. L’impresa italiana non è mai stata in discussione,è stata più forte persino del Covid-19 e dei tentativi inglesi di ricorrere a reclami e cavilli (leggi di più). In ...

