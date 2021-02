LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, Vinatzer vuole l’oro! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Iniziamo l’avvicinamento alla seconda manche ricordando che non ci sarà la consueta inversione dei 30, bensì quella dei 15. La motivazione affonda le radici nel caldo protagonista a Cortina. In questo modo gli organizzatori sperano di preservare i primi classificati, non facendoli scendere su una pista malridotta. 13.03 Si va a concludere il programma della manifestazione iridata nella “Perla delle Dolomiti” e ci attende uno spettacolo davvero incredibile! 13.00 Buongiorno e bentornati a Cortina, tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda manche dello Slalom maschile LA CRONACA DELLA PRIMA manche VIDEO: LA PRIMA manche DI Vinatzer INVERSIONE DEI 15 E NON DEI 30 NELLA ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.06 Iniziamo l’avvicinamento allaricordando che non ci sarà la consueta inversione dei 30, bensì quella dei 15. La motivazione affonda le radici nel caldo protagonista a Cortina. In questo modo gli organizzatori sperano di preservare i primi classificati, non facendoli scendere su una pista malridotta. 13.03 Si va a concludere il programma della manifestazione iridata nella “Perla delle Dolomiti” e ci attende uno spettacolo davvero incredibile! 13.00 Buongiorno e bentornati a Cortina, tra 30 minuti esatti prenderà il via ladellomaschile LA CRONACA DELLA PRIMAVIDEO: LA PRIMADIINVERSIONE DEI 15 E NON DEI 30 NELLA ...

