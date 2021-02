Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 21 febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 ci porta le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nella puntata di Live non è la d’Urso di domenica 21 febbraio 2021. Chi ci sarà nel salotto della domenica sera in uno dei programmi di punta di Canale 5? Scopriamolo insieme! Live non è la d’Urso: gli ospiti del 21 febbraio Nella puntata di Live non è la d’Urso tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 e dalla puntata di Verissimo di domani, che affronterà le cinque agguerrite sfere insieme ai suoi ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 21 febbraio 2021) Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbarae di Pomeriggio 5 ci porta lee gliche ci saranno nelladinon è ladi21. Chi ci sarà nel salotto dellasera in uno dei programmi di punta di Canale 5? Scopriamolo insieme!non è la: glidel 21Nelladinon è latra glici sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 e dalladi Verissimo di domani, che affronterà le cinque agguerrite sfere insieme ai suoi ...

