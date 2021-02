Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Crotone (Di domenica 21 febbraio 2021) Alle 20.45 di domani sera si chiuderà la 23a giornata di Serie A 2020-21, all’Allianz Stadium la Juventus ospita l’ultima della classe: il Crotone. Considerate le assenze per infortunio di Cuadrado, Bonucci e Chiellini, Pirlo schiera come centrali Demiral e De Ligt, spazio a Buffon tra i pali. Frabotta scalpita per un posto sulla sinistra ma resta favorito Alex Sandro. Ancora out Arthur, squalificato Rabiot e dunque dovrebbe esserci McKennie al fianco di Bentancur con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. Ramsey è tornato a disposizione ma probabilmente si accomoderà in panchina. In avanti è favorito il tandem Ronaldo-Kulusevski, Morata non ha dato garanzie dal punto di vista fisico negli ultimi giorni.Stroppa conferma Di Carmine dal 1?, l’ex Hellas dovrebbe essere affiancato da Ounas e Messias. A centrocampo rientra Cigarini con Reca e Molina, dietro ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Alle 20.45 di domani sera si chiuderà la 23a giornata di Serie A 2020-21, all’Allianz Stadium laospita l’ultima della classe: il. Considerate le assenze per infortunio di Cuadrado, Bonucci e Chiellini, Pirlo schiera come centrali Demiral e De Ligt, spazio a Buffon tra i pali. Frabotta scalpita per un posto sulla sinistra ma resta favorito Alex Sandro. Ancora out Arthur, squalificato Rabiot e dunque dovrebbe esserci McKennie al fianco di Bentancur con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. Ramsey è tornato a disposizione ma probabilmente si accomoderà in panchina. In avanti è favorito il tandem Ronaldo-Kulusevski, Morata non ha dato garanzie dal punto di vista fisico negli ultimi giorni.Stroppa conferma Di Carmine dal 1?, l’ex Hellas dovrebbe essere affiancato da Ounas e Messias. A centrocampo rientra Cigarini con Reca e Molina, dietro ...

Giuse10E : RT @GEsonerati: Oggi saremo in diretta per il live match del Derby. Vi aspettiamo dalle 14.30 per le ultimissime notizie!! ???????? ??: https://… - velenodo : RT @GEsonerati: Oggi saremo in diretta per il live match del Derby. Vi aspettiamo dalle 14.30 per le ultimissime notizie!! ???????? ??: https://… - Seba___82 : RT @GEsonerati: Oggi saremo in diretta per il live match del Derby. Vi aspettiamo dalle 14.30 per le ultimissime notizie!! ???????? ??: https://… - _ManuFC_ : RT @GEsonerati: Oggi saremo in diretta per il live match del Derby. Vi aspettiamo dalle 14.30 per le ultimissime notizie!! ???????? ??: https://… - capitano_gp : RT @GEsonerati: Oggi saremo in diretta per il live match del Derby. Vi aspettiamo dalle 14.30 per le ultimissime notizie!! ???????? ??: https://… -