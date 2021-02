Le indagini di Lolita Lobosco | anticipazioni seconda puntata di domenica 28 febbraio

Leggi su tvsoap

(Di domenica 21 febbraio 2021)28va in onda su Rai 1 ladella fiction Ledi, con Luisa Ranieri. Eccoe trama del secondo appuntamento, a cui assisteremo come sempre in prima serata e che si intitola Solo per i miei occhi:deve occuparsi dellesull’omicidio di Bianca Empoli, una donna molto bella: si tratta di una suonatrice d’arpa che, senza dire niente al marito, aveva affittato un appartamento per studiare e preparare i suoi concerti; proprio in quell’appartamento, il cadavere di Bianca e? stato ritrovato dai vicini di casa. In apparenza il colpevole è il marito geloso, che però ha un alibi di ferro ed è “colpevole” solo di aver trascurato la consorte e di ...