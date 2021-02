Juventus, ultime chance per Bernardeschi: futuro in bilico per l’ex Fiorentina (Di domenica 21 febbraio 2021) Archiviate le cocenti delusioni dovute alle due sconfitte consecutive incassate contro Napoli e Porto, la Juventus è tornata a concentrarsi sul discorso campionato. Domani sera arriverà il Crotone all’Allianz Stadium, in un match fondamentale per entrambe. I pitagorici si recheranno a Torino con l’intenzione di provare a mettere in difficoltà i campioni d’Italia, nella speranza di ottenere un risultato positivo molto importante in chiave salvezza. I bianconeri, invece, proveranno a sfruttare il turno agevole sulla carta, tenendo in considerazione anche quanto accadrà quest’oggi sugli altri campi. Sotto la lente d’ingrandimento le due sfide di cartello, fra Atalanta e Napoli, ma soprattutto tra Milan ed Inter, in un derby della Madonnina che si preannuncia infuocato. L’ottenimento dei tre punti, permetterebbe alla Juventus di continuare a sperare di ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Archiviate le cocenti delusioni dovute alle due sconfitte consecutive incassate contro Napoli e Porto, laè tornata a concentrarsi sul discorso campionato. Domani sera arriverà il Crotone all’Allianz Stadium, in un match fondamentale per entrambe. I pitagorici si recheranno a Torino con l’intenzione di provare a mettere in difficoltà i campioni d’Italia, nella speranza di ottenere un risultato positivo molto importante in chiave salvezza. I bianconeri, invece, proveranno a sfruttare il turno agevole sulla carta, tenendo in considerazione anche quanto accadrà quest’oggi sugli altri campi. Sotto la lente d’ingrandimento le due sfide di cartello, fra Atalanta e Napoli, ma soprattutto tra Milan ed Inter, in un derby della Madonnina che si preannuncia infuocato. L’ottenimento dei tre punti, permetterebbe alladi continuare a sperare di ...

