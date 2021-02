(Di domenica 21 febbraio 2021) Immagine satellitarein. Lo spettacolo delle fontane di lava. L’attività strombolianacontinua fra alti e bassi, in particolare sulla bocca del Cratere di Sud-Est. La recentedello scorso 16 febbraio è stata particolarmente violenta, con emissione di lapilli e cenere in atmosfera, poi ricaduti su alcuni paesi etnei. Il satellite europeo Sentinel-2ESA,

MoliPietro : Geo Vulcanologia – Incredibili eruzione dell’ Etna vista dallo spazio - MoliPietro : Geo Vulcanologia – Nuova eruzione in Indonesia: erutta il Vulcano Ibu Volcano -

Ultime Notizie dalla rete : Geo Vulcanologia

Zazoom Blog

di Michele Bruno - Una scossa di terremoto è stata registrata dalla Sala di Roma dell'Istituto nazionale di(INGV) . La scossa ha avuto epicentro tra la Calabria tirrenica e le Isole Eolie, precisamente vicino Stromboli, e si è verificata tra l'una e le due di notte. L'ipocentro è stato a ...... l'IMT - Scuola Alti Studi di Lucca, l'Istituto Nazionale di Geofisica e, l'Istituto ... 'Inoltre - continua Zini - le sue peculiarità-morfologiche, biologiche e storico-culturali, ...Immagine satellitare dell’Etna in eruzione. Lo spettacolo delle fontane di lava. L’attività stromboliana dell’Etna continua fra alti e bassi, in particolare sulla bocca del Cratere di Sud-Est. La rece ...Ancora un’eruzione in Indonesia, il vulcano Ibu Volcano ha prodotto un’esplosione. Rammentiamo che l’Indonesia è una delle parti del Pianeta dove più spesso si registrano eruzioni vulcaniche. Si tratt ...