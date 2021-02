Folorunsho gol | la Reggina batte il Pordenone | sesto risultato utile di fila

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tre punti importanti in chiave salvezza per la. Uno a zero alconsecutivo. Eppure, l'inizio non era stato dei migliori. Gli uomini di Tesser (oggi ...

Assist ? Dopo lo 0 - 0 del primo tempo, nella ripresa ecco ilvincente per i calabresi: è il 63' e al termine di un contropiede ci pensa l'italo - nigerianoa tramutare in rete un ...Infatti ci pensa uno dei nuovi entrati Bellomo, dopo una bella ripartenza degli amaranto innescata da Edera, a servireper ildella vittoria. Tre punti davvero pesanti per la Reggina, ...Reggina-Pordenone. Folorunsho è una sentenza anche al ritorno: contropiede fatale, Barison in ritardo sul 90 amaranto e Perisan non può far nulla, la Reggina passa e vince mentre ...Successo di misura della Reggina sul Pordenone: una rete di Folorunsho, nella ripresa, vale tre punti con distanziamento dalla zona calda della classifica. La Reggina sale infatti a quota 29 punti (sc ...