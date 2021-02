Eurogamer festeggia i 35 anni di The Legend of Zelda

Leggi su eurogamer

(Di domenica 21 febbraio 2021) Dal 1986 a oggi, Theofnon è stato soltanto sinonimo di avventura, ma anche di innovazione videoludica. Dall'invenzione dei salvataggi al Z-targeting, dall'interazione con gli ambienti tridimensionali di Ocarina of Time all'evocativa reinterpretazione degli open world del recente Breath of the Wild. Il mondo creato da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka non è soltanto una delle pietre miliari di Nintendo, ma un caposaldo del nostro medium e un esempio di game design a tutto tondo. Link esono mascotte care a chiunque ami esplorare regioni selvagge piene di pericoli, bellezza ed enigmi. In 35di storia, non tutte le generazioni di gamer hanno impersonato lo stesso Link. Qualcuno, per la prima volta, ha sfoderato la Master Sword in Super Smash Bros. Per i più giovani, magari, A Link Between Worlds ...