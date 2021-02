Coldiretti: Covid, in Italia è ormai chiuso un ristorante su tre. E’ la Campania la regione più penalizzata (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella nuova mappa dei colori è chiuso in Italia più un locale su tre (35%) con oltre 125 mila in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi che si trovano in aree rosse o arancioni dove non è permesso il servizio al tavolo e al bancone. È quanto rileva un’analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove ordinanze anti Covid che classificano Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione insieme ad Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento mentre i governatori dell’Umbria e di Bolzano hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori. A pagare il conto più pesante – sottolinea la Coldiretti – sono la Campania, l’Emilia Romagna e la Toscana, dove si trovano il maggior numero di servizi di ristorazione. Nelle ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella nuova mappa dei colori èinpiù un locale su tre (35%) con oltre 125 mila in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi che si trovano in aree rosse o arancioni dove non è permesso il servizio al tavolo e al bancone. È quanto rileva un’analisi dellasugli effetti delle nuove ordinanze antiche classificano Emilia Romagna,e Molise in zona arancione insieme ad Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento mentre i governatori dell’Umbria e di Bolzano hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori. A pagare il conto più pesante – sottolinea la– sono la, l’Emilia Romagna e la Toscana, dove si trovano il maggior numero di servizi di ristorazione. Nelle ...

