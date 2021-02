Bonomi torna alla carica: per il blocco dei licenziamenti solo proroghe selettive e via l’Irap (con cui si finanzia la sanità) (Di domenica 21 febbraio 2021) I mantra restano sempre gli stessi: le proroghe del blocco dei licenziamenti possono essere al massimo “selettive“, limitate ai settori che “non possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria“. E abolizione dell’Irap, definita “inopportuna, inadeguata e anche folle“. Anche se è l’imposta con cui le Regioni finanziano la sanità e anche se lo scorso anno a tutte le aziende fino a 250 milioni di ricavi, anche quelle non danneggiate dal Covid, sono stati abbuonati il saldo 2019 e l’acconto 2020. Carlo Bonomi non si smentisce. Intervistato da Repubblica, sostiene che “sbloccare i licenziamenti non vuol dire affatto che ci sarà la corsa a licenziare” e “il tema vero è come riformare le tutele per il lavoro sapendo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) I mantra restano sempre gli stessi: ledeldeipossono essere al massimo ““, limitate ai settori che “non possono ricorrerecassa integrazione ordinaria“. E abolizione del, definita “inopportuna, inadeguata e anche folle“. Anche se è l’imposta con cui le Regionino lae anche se lo scorso anno a tutte le aziende fino a 250 milioni di ricavi, anche quelle non danneggiate dal Covid, sono stati abbuonati il saldo 2019 e l’acconto 2020. Carlonon si smentisce. Intervistato da Repubblica, sostiene che “sbloccare inon vuol dire affatto che ci sarà la corsa a licenziare” e “il tema vero è come riformare le tutele per il lavoro sapendo che ...

