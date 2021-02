Annalisa Minetti, chi è il marito Michele Panzarino (Di domenica 21 febbraio 2021) Fisioterapista e ricercatore scientifico dell’Università telematica San Raffaele di Roma, Michele Panzarino è il marito della cantante Annalisa Minetti. L’amore per lo sport li ha portati a incontrarsi qualche anno fa. Infatti, i due si sono conosciuti durante la preparazione sportiva della cantante-atleta con la Nazionale di Paraciclismo per i mondiali. In precedenza, la bella cantante non vedente aveva sposato il calciatore Gennaro Esposito. Nel corso degli anni ha preso diversi master in Posturologia e in Osteopatia, conseguendo poi il titolo di fisioterapista e infermiere. È docente universitario e ricercatore, ma non solo. Michele ha messo a frutto le sue conoscenze lavorando anche a servizio di alcuni famosi atleti. Ed è proprio così che ha conosciuto la donna della sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Fisioterapista e ricercatore scientifico dell’Università telematica San Raffaele di Roma,è ildella cantante. L’amore per lo sport li ha portati a incontrarsi qualche anno fa. Infatti, i due si sono conosciuti durante la preparazione sportiva della cantante-atleta con la Nazionale di Paraciclismo per i mondiali. In precedenza, la bella cantante non vedente aveva sposato il calciatore Gennaro Esposito. Nel corso degli anni ha preso diversi master in Posturologia e in Osteopatia, conseguendo poi il titolo di fisioterapista e infermiere. È docente universitario e ricercatore, ma non solo.ha messo a frutto le sue conoscenze lavorando anche a servizio di alcuni famosi atleti. Ed è proprio così che ha conosciuto la donna della sua ...

zazoomblog : Annalisa Minetti il dramma della malattia e l’attacco degli haters - #Annalisa #Minetti #dramma #della - Cocktailbyangy : @IlCantanteRai1 @milly_carlucci Per Altezza e voce per me è ANNALISA MINETTI (è alta 180 cm) è sportiva, ha una voc… - zazafontaine42 : RT @zazafontaine42: Come noi nessuno al mondo - Toto Cutugno e Annalisa Minetti - Trash99737758 : #ilcantantemascherato Lupo: Max Giusti Farfalla: Paola Massari o Annalisa Minetti o anche Lola Ponce Pappagallo: Ga… - mfm1336 : @caterinabalivo Annalisa Minetti -