Al GF Vip arriva Bridgerton | i vipponi si trasformano nei “Giefferton”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ial GF Vip Grande serata ieri al GF Vip! Gli autori hanno pensato bene di organizzare una bellissima festa a tema (in costume) ambientata nel ‘700. Gli addetti ai lavori hanno preso ispirazione dalla fortunata serie Netflix ““, modificandone il titolo proprio in perfetto stile reality: “– Falsità a corte”. Ogni concorrente, L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Al #GFVip arriva Bridgerton: i vipponi si trasformano nei 'Giefferton' durante una festa a tema (FOTO e VIDEO) - Novella_2000 : Il papà di Giulia vuole parlare con Tommaso, ma lei lo blocca: arriva il suo commento su Instagram post-puntata… - FrancescaLupo15 : Chr vuole questo pedofilo? - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga arriva il primo avvicinamento importante - Homo_novus1 : RT @Daniela_Liotti: [VIDEO] Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta ha ricevuto dei bigliettini segreti in casa? Arriva una segnalazione htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip arriva

Novella 2000

...Iannino aveva dichiarato a Fanpage.it che la decisione di Dayane di rimanere nella casa del Gf, ... mila notizia, in parte la elaboro e in parte la rimando a quando uscirò. L'elaborazione di ...Un colpo di scena chedal pubblico del programma. Giuseppe si è presentato a C'è Posta Per Te per fare una sorpresa ... Non solo le scenografie, ie i bambini che portano i doni, adesso la De ...Serata a tema ieri per i vipponi. Al GF Vip arriva Bridgerton e i concorrenti si trasformano nei "Giefferton". Video e foto della serata.Nonostante fra loro l'amicizia sembrava essere finita, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono lasciate andare a un nuovo chiarimento ...