WhatsApp, nuovo allarme privacy: utenti spiazzati (Di sabato 20 febbraio 2021) Scoppia su WhatsApp il nuovo allarme per la privacy. L’applicazione cerca di fare chiarezza ricordando perchè gli utenti sono sicuri al suo interno. Nuova rassicurazione per tutti gli utenti di WhatsApp, con l’applicazione che ha voluto fare chiarezza sul nuovo allarme per la privacy degli utenti. Sono tantissime le novità in arrivo sull’applicazione, con gli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Scoppia suilper la. L’applicazione cerca di fare chiarezza ricordando perchè glisono sicuri al suo interno. Nuova rassicurazione per tutti glidi, con l’applicazione che ha voluto fare chiarezza sulper ladegli. Sono tantissime le novità in arrivo sull’applicazione, con gli L'articolo proviene da Inews.it.

CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: #dalterritorio #segnalazioni #BorgoSanLorenzo Il Comune ha predisposto un nuovo canale di comunicazione con i cittadini.… - FlorenceTV_ : #dalterritorio #segnalazioni #BorgoSanLorenzo Il Comune ha predisposto un nuovo canale di comunicazione con i citt… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Ti piace il nostro nuovo podcast 'Coffee for Two'? Raccontacelo in un audio su Whatsapp di circa 15 secondi inviandolo… - DomaniGiornale : Ti piace il nostro nuovo podcast 'Coffee for Two'? Raccontacelo in un audio su Whatsapp di circa 15 secondi inviand… - chiarahimawari : @ssofxhazza ho perso il mio quasi tre anni fa. poco prima, un paio di settimane circa, aveva comprato il telefono n… -