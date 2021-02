Volley, Playoff SuperLega: Modena batte Ravenna, primo passo verso i quarti di finale (Di sabato 20 febbraio 2021) Modena ha sconfitto Ravenna per 3-0 (31-29; 25-21; 25-21) nella gara-1 degli ottavi di finale dei Playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini si sono imposti tra le mura amiche del PalaPanini nel sempre sentito derby emiliano-romagnolo e hanno compiuto il primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale. I ragazzi di Andrea Giani avranno l’occasione di chiudere i conti settimana prossima ai Pala De André: in caso di successo si materializzerà la roboante sfida con Civitanova, in caso contrario si deciderà tutto nella decisiva bella di spareggio a Modena. I padroni di casa si sono resi protagonisti di un tiratissimo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)ha sconfittoper 3-0 (31-29; 25-21; 25-21) nella gara-1 degli ottavi dideiscudetto di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Canarini si sono imposti tra le mura amiche del PalaPanini nel sempre sentito derby emiliano-romagnolo e hanno compiuto illa qualificazione aidi. I ragazzi di Andrea Giani avranno l’occasione di chiudere i conti settimana prossima ai Pala De André: in caso di successo si materializzerà la roboante sfida con Civitanova, in caso contrario si deciderà tutto nella decisiva bella di spareggio a. I padroni di casa si sono resi protagonisti di un tiratissimo ...

sportface2016 : #Volley, preliminari Playoff #Superlega 2021: Modena batte Ravenna in gara-1 - AlePerugini : RT @volley_dot: Anticipo Gara 1 Prelim. PlayOff Scudetto #SuperLegaCredemBanca: risultato @modenavolley - @roburcosta e programma ???? #voll… - auleia1 : RT @pilloledivolley: Playoff turno preliminare gara 1: nella prima gara del weekend Modena si impone per 3-0 su Ravenna portandosi sull’1-0… - DOT_Radio : RT @volley_dot: Anticipo Gara 1 Prelim. PlayOff Scudetto #SuperLegaCredemBanca: risultato @modenavolley - @roburcosta e programma ???? #voll… - pilloledivolley : Playoff turno preliminare gara 1: nella prima gara del weekend Modena si impone per 3-0 su Ravenna portandosi sull’… -