Vittoria | morto lo scultore Arturo Di Modica

Si è spento a 80 anni nella sua casa a Vittoria Arturo Di Modica, lo scultore del Toro di Wall Street. L'uomo aveva vissuto per gran parte della sua vita negli Stati Uniti ma era poi rientrato in Italia. Il Toro di Wall Street rappresentava la possanza del popolo americano, era simbolo di rinascita e della capacità della Borsa di risollevarsi. Rientrato in Italia, Di Modica viveva nella sua casa in contrada Pozzo Bollente, a Vittoria, sua città natale. Stava lavorando ad una nuova opera, l'ultima della sua vita, che voleva regalare alla sua città e che è rimasta purtroppo incompiuta. Come riportato da ANSA, si tratta di "due cavalli in bronzo da 40 metri situati uno di fronte all'altro a sormontare il fiume Ippari".

