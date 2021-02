Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA-TERAMO FINO ALL’ARDEATINA; STESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SU ALCUNE CONSOLARI, A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E PROSEGUENDO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ...