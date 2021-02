Vaccini e scienza, Biden chiede impegno «atlantico» (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal palcoscenico internazionale del G7, il presidente Usa Joe Biden ha ripetuto che l’era trumpiana è chiusa: «L’America è tornata, l’alleanza transatlantica è tornata», ha dichiarat senza mai nominare Trump ma con l’evidente intento di seppellire definitivamente gli ultimi 4 anni. Biden ha chiesto il ripristino dell’alleanza transatlantica, sottolineando che «La democrazia non nasce per caso. Dobbiamo difenderla»lodando il potere delle alleanze, parlando di un’America che per prima sta affrontando le sfide all’esperimento democratico. «Dobbiamo dimostrare che il nostro modello non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal palcoscenico internazionale del G7, il presidente Usa Joeha ripetuto che l’era trumpiana è chiusa: «L’America è tornata, l’alleanza transatlantica è tornata», ha dichiarat senza mai nominare Trump ma con l’evidente intento di seppellire definitivamente gli ultimi 4 anni.ha chiesto il ripristino dell’alleanza transatlantica, sottolineando che «La democrazia non nasce per caso. Dobbiamo difenderla»lodando il potere delle alleanze, parlando di un’America che per prima sta affrontando le sfide all’esperimento democratico. «Dobbiamo dimostrare che il nostro modello non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

