Una Vita, anticipazioni 21 febbraio: una pericolosa svolta Un grande colpo di scena sconvolgerà il pubblico di Una Vita, come spiegano le anticipazioni della soap opera di Canale 5 di domenica 21 febbraio. In particolare, il rapporto tra Genoveva e Santiago subirà una svolta inaspettata in quanto la donna deciderà di cambiare atteggiamento con il brasiliano che non intende rispettare gli accordi. L'uomo avrebbe, infatti, dovuto portare via Marcia da Acacias per sempre per dare a lei campo libero con Felipe, ma ha invece scelto di rimanere nel quartiere facendo infuriare la Salmeron. A questo punto, dopo aver anche ricevuto delle minacce da Santiago, la dark lady troverà un compromesso con lui e si recherà alla sua pensione per dimostrargli di voler sancire un'alleanza duratura e indissolubile e per farlo deciderà di concedersi a lui. Dunque, il Becerra e la Salmeron ...

