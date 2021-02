Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 19:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Toscano Gianni annuncio stiamo pensando di usare i fondi europei Destinati alla ricerca pensando di inserire i fondi europei di farmaceutiche in particolare i vaccini per incentivarne la produzione mentre l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato in forma una riduzione di 9000 dosi del vaccino astrazeneca per le prossime consegne è una brutta notizia il vaccino è un diritto non un privilegio di pochi dobbiamo batterci Affinché si è gratuito affinché sia un’opportunità per tutti senza differenze tra popoli Nazioni così il ministro della Salute Roberto Speranza un anno fa in Italia primo caso accertato di coronavirus e al giorno seguente il primo morto una lunga scia di vittime che ad oggi ha raggiunto quota non 5235 12 mesi di provvedimenti restrizioni lowdown mentre si ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Toscano Gianni annuncio stiamo pensando di usare i fondi europei Destinati alla ricerca pensando di inserire i fondi europei di farmaceutiche in particolare i vaccini per incentivarne la produzione mentre l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato in forma una riduzione di 9000 dosi del vaccino astrazeneca per le prossime consegne è una brutta notizia il vaccino è un diritto non un privilegio di pochi dobbiamo batterci Affinché si è gratuito affinché sia un’opportunità per tutti senza differenze tra popoli Nazioni così il ministro della Salute Roberto Speranza un anno fa in Italia primo caso accertato di coronavirus e al giorno seguente il primo morto una lunga scia di vittime che ad oggi ha raggiunto quota non 5235 12 mesi di provvedimenti restrizioni lowdown mentre si ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - rontagnano : RT @sole24ore: Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - anna30048679 : RT @sole24ore: Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri -