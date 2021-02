Tragedia al Sestriere: cede la balaustra, giovane escursionista precipita e muore (Di sabato 20 febbraio 2021) Bareggio (Milano), 20 febbraio 2021 - Un r agazzo di 20 anni è morto al Sestriere, durante un'escursione in montagna, a quota 2.100 metri, cadendo in un dirupo per cause accidentali. La vittima è ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 febbraio 2021) Bareggio (Milano), 20 febbraio 2021 - Un r agazzo di 20 anni è morto al, durante un'escursione in montagna, a quota 2.100 metri, cadendo in un dirupo per cause accidentali. La vittima è ...

