The Shore, la battaglia contro i titanici orrori di H.P. Lovecraft è qui (Di sabato 20 febbraio 2021) The Shore, una misteriosa avventura ambientata nel mondo di H.P. Lovecraft, è disponibile da oggi su PC Steam. Si tratta di un horror psicologico che vi metterà faccia a faccia con le titaniche mostruosità che si celano sul fondo dell'oceano e nella mente dell'essere umano. Nel titolo, il protagonista Andrew andrà alla ricerca della propria figlia su un'isola misteriosa, risolvendo bizzarri puzzle ambientali e cercando di sopravvivere ai pericoli da incubo che si celano nelle profondità circostanti. In The Shore, tuttavia, non sarete completamente disarmati: come rivela il trailer di seguito, avrete la possibilità di respingere i nemici con diverti artefatti. Essi risultano efficaci contro i mostri più piccoli, ma avranno effetto contro gli Antichi, giganti di diverse decine di metri? Bisognerà ...

