Roma, Fonseca: "Con il Benevento voglio lo stesso atteggiamento visto con il Braga. Zaniolo…" (Di sabato 20 febbraio 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà i giallorossi opposti al Benevento di Pippo Inzaghi: "Domani affronteremo una squadra forte, costruiscono con criterio e poi sono pericolosi da attaccare in profondità. Dobbiamo essere concentrati al 100%, loro sono molto aggressivi come hanno mostrato nelle ultime gare, dobbiamo fare una partita buona a livello difensivo. Contro il Braga mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, lo spirito con cui siamo scesi in campo. I giocatori si sono sacrificati in altre posizioni, questa è la mentalità che vogliamo ed è importante mantenerla. Zaniolo? Mi piace la voglia che ha Nicolò di tornare quanto prima, però noi stiamo lavorando per farlo tornare al 100% e nel tempo giusto".

