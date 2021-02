Pensione in anticipo: la fortuna di essere nato entro il 1959 (Di sabato 20 febbraio 2021) Quota 100 e Ape sociale sono le due misure che più di altre sono state utilizzate in questi anni per consentire a molti lavoratori di aggirare le pesanti regole Fornero per anticipare la Pensione. Una possibilità che a molti verrà preclusa se le misure non verranno prorogate oltre la loro scadenza fissata al 31 dicembre 2021. E se per quota 100 possibilità di ipotetiche proroghe appaiono pressoché nulle, anche l'Ape sociale ultimamente sembra destinata ad essere sostituita da un restyling del sistema con tanto di riforma. Per i nati a partire dal 1960 le porte di quota 100 e Ape saranno precluse, mentre per chi è nato prima, a determinate condizioni l'uscita in anticipo sarà sfruttabile anche successivamente. Questione di maturazione del diritto La quota 100 è una misura che non prevede vincoli di attività nel senso ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 febbraio 2021) Quota 100 e Ape sociale sono le due misure che più di altre sono state utilizzate in questi anni per consentire a molti lavoratori di aggirare le pesanti regole Fornero per anticipare la. Una possibilità che a molti verrà preclusa se le misure non verranno prorogate oltre la loro scadenza fissata al 31 dicembre 2021. E se per quota 100 possibilità di ipotetiche proroghe appaiono pressoché nulle, anche l'Ape sociale ultimamente sembra destinata adsostituita da un restyling del sistema con tanto di riforma. Per i nati a partire dal 1960 le porte di quota 100 e Ape saranno precluse, mentre per chi èprima, a determinate condizioni l'uscita insarà sfruttabile anche successivamente. Questione di maturazione del diritto La quota 100 è una misura che non prevede vincoli di attività nel senso ...

