Parma-Udinese domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021

Parma e Udinese si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida molto importante per i ducali, chiamati a fare punti per migliorare la propria situazione di classifica ed evitare una retrocessione anticipata. Buon momento, invece, per gli uomini di Gotti, che stanno facendo bene ed hanno un vantaggio considerevole sul terzultimo posto. Domenica 21 febbraio alle ore 12.30 inizierà la sfida. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

