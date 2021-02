Overwatch 2 avrà le mappe di Roma e New York | i primi dettagli

Leggi su esports247

(Di sabato 20 febbraio 2021)2, sequel del celebre gioco esports, sarà caratterizzato da diverse nuoveambientate in luoghi che esistono davvero nel mondo. Durante la BlizzConline, che si è tenuta in questo weekend presso l’Anaheim Convention Center, in California, gli sviluppatori hanno infatti mostrato due nuove città,e NewCity.è una mappa molto ampia, basata su corridoi e strade con ciottoli che attraversano una città caratterizzata sempre dal sole. Nella mappa compaiono alcuni dei monumenti storici della Capitale, tra cui il Colosseo, ma i punti forti sono senza dubbio l’architettura e il design artistico:su cui il team di sviluppo sembra essersi impegnato a fondo. Le strade tortuose della “Città Eterna” suggeriscono la possibilità di una mappa ibrida, ma è troppo ...