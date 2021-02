Oliveto Citra | alla Mutti una targa ricordo per il dipendente di 25anni che perse la vita in autostrada

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Unadi marmo affissa all’ingresso dell’opificio industriale per ricordare il-amico. Così, la società Fiordagosto, azienda conserviera a marchio “” con sede ad, ha ricordato ieri mattina il suodi 25 anni, Daniele Cappetta, deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo l’A2 del Mediterraneo ad agosto scorso. Ad accompagnare l’affissione dellain memoria del 25enne originario di Contursi Terme, un momento di preghierapresenza del parroco di, don Luigi Piccolo, della famiglia del giovane, della dirigenza della ...

OOO: Ruggi D'aragona, Nocera Inferiore, Battipaglia, Polla, Vallo della Lucania, Eboli, Sarno, Scafati,, e Agropoli. In tutti i punti vaccinali a breve si avvierà anche la ...in fotoL'Ente Premio Sele d'Oro Odv e il Comune di(SA), con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comunità Montana Sele - Tanagro hanno indetto la XXXVII ...Si registrano nuovi casi di contagio da Covid-19 in alcuni centri della provincia di Salerno e soprattutto nella città capoluogo i nuovi positivi preoccupano non poco. Ad Eboli, invece, nelle ultime o ...