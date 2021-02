“Non ce la faccio a stare qui”, il crollo di Pierpaolo dopo l’eliminazione di Giulia Salemi – VIDEO (Di sabato 20 febbraio 2021) Come prevedibile, l’uscita di Giulia Salemi dalla Casa del Grande Fratello Vip ha creato in Pierpaolo Pretelli un forte momento di sconforto. Il ragazzo, rimasto da solo a continuare il gioco, è apparso molto provato dall’assenza della sua dolce metà. Il crollo di Pierpaolo dopo l’eliminazione di Giulia Salemi dal GF Vip Zenga è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 20 febbraio 2021) Come prevedibile, l’uscita didalla Casa del Grande Fratello Vip ha creato inPretelli un forte momento di sconforto. Il ragazzo, rimasto da solo a continuare il gioco, è apparso molto provato dall’assenza della sua dolce metà. Ildididal GF Vip Zenga è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Viviana, professione: home stylist e interior designer ...faccio un lungo lavoro di ricerca e di pianificazione. Mi piace che ogni progetto e ogni casa siano unici, vestiti su misura per le esigenze dei miei clienti. Il consiglio è sicuramente di essere non ...

M5s, Di Battista: “Non faccio scissioni né fondo partiti” Il Fatto Quotidiano Covid: Codogno un anno dopo - il ricordo di una mamma, 'non passava mezz'ora senza sirene' Per settimane sono stati la 'Wuhan' d'Italia e hanno dovuto fare i conti con il primo esperimento di zona rossa, una sorta di stato di guerra: confini ...

Covid, Crisanti: "Dopo un anno non abbiamo imparato" "Dopo un anno" di covid "non abbiamo ancora imparato". Sono le parole del professor Andrea Crisanti, ospite di Sky TG24 nello speciale ‘Un anno di Covid’, condotto da Tonia Cartolano. "Abbiamo pensato ...

