'Ndrangheta, beni per 4 milioni di euro sequestrati a un commercialista (Di sabato 20 febbraio 2021) beni per un valore complessivo di 4 milioni di euro, tra cui una rinomata struttura ricettiva agrituristica, partecipazioni societarie e 38 immobili tra appartamenti, uffici e terreni, sono stati confiscati... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 febbraio 2021)per un valore complessivo di 4di, tra cui una rinomata struttura ricettiva agrituristica, partecipazioni societarie e 38 immobili tra appartamenti, uffici e terreni, sono stati confiscati...

SkyTG24 : Torino, 'ndrangheta: confiscati beni per 4 milioni a commercialista - Soverato : ‘Ndrangheta, confisca beni per 4 milioni di euro ad un commercialista - clikservernet : Torino, confiscati i beni al “commercialista della ‘ndrangheta” - Noovyis : (Torino, confiscati i beni al “commercialista della ‘ndrangheta”) Playhitmusic - - francobus100 : ’Ndrangheta, Cutro: colpo al “tesoro” del clan Trapasso. Sequestrati beni per 1,2 milioni - VIDEO -