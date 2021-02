Musetti-Seppi in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Challenger Biella 2 2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Le semifinali del Challenger di Biella 2 2021 proporranno la sfida tra Lorenzo Musetti e Andreas Seppi, entrambi italiani, con la certezza che vi sia un azzurro all’ultimo atto del torneo. Il carrarese ha superato Ernests Gulbis ai quarti, mentre l’altoatesino ha eliminato Illya Marchenko. Lo scontro si svolgerà oggi, sabato 20 febbraio, come secondo match sul campo centrale dalle ore 11.00 (dopo Donskoy-Soonwoo). Nessuna emittente televisiva italiana offrirà la diretta dell’evento, il quale sarà però fruibile tramite il sito ufficiale dell’ATP Challenger Tour. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. IL TABELLONE PRINCIPALE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Le semifinali deldiproporranno la sfida tra Lorenzoe Andreas, entrambi italiani, con la certezza che vi sia un azzurro all’ultimo atto del torneo. Il carrarese ha superato Ernests Gulbis ai quarti, mentre l’altoatesino ha eliminato Illya Marchenko. Lo scontro si svolgerà, sabato 20 febbraio, come secondo match sul campo centrale dalle ore 11.00 (dopo Donskoy-Soonwoo). Nessuna emittente televisiva italiana offrirà ladell’evento, il quale sarà però fruibile tramite il sito ufficiale dell’ATPTour. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. IL TABELLONE PRINCIPALE SportFace.

zazoomblog : Musetti-Seppi oggi Challenger Biella II: orario tv programma streaming - #Musetti-Seppi #Challenger #Biella - Aw0ba : Challenger Biella: Andreas Seppi @ 3 v Lorenzo Musetti (1u, Bet365) - Leonard40959202 : Challenger Biella 2 - semifinale: Andreas Seppi-Lorenzo Musetti in diretta streaming su questo link - apicella57 : RT @antogar78: E domani a #Biella ci sarà un derby ???? in semifinale tra il 36nne Andreas #Seppi e il 18enne Lorenzo #Musetti: passato, pres… - antogar78 : E domani a #Biella ci sarà un derby ???? in semifinale tra il 36nne Andreas #Seppi e il 18enne Lorenzo #Musetti: pass… -