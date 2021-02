(Di sabato 20 febbraio 2021), 20 feb. (Adnkronos) - Aldella Lega aldi via, periferia Nord di, "hanno cercato di aggredirci". Lo denuncia il commissario cittadino del partito, Stefano Bolognini, al termine del sopralluogo di questa mattina. "Ilva chiuso, punto", afferma Bolognini, raccontando l'accaduto: "Mentre camminavo all'interno delinsieme al capogruppo della Lega nel Municipio 8, Enrico Salerani, e ad alcuni cittadini, almeno una ventina dici hanno circondato e ci hanno ripetutamente minacciato. Solo la presenza della polizia, che ringrazio per la professionalità dimostrata, ha evitato il peggio". Secondo il leghista, questo...

TV7Benevento : Milano: leghisti minacciati durante presidio al campo nomadi via Negrotto... - Lella562 : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- - Mauri33910752 : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- - ChinellatoCarla : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- - whiteflour00 : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- -

Ultime Notizie dalla rete : Milano leghisti

SassariNotizie.com

Una circostanza che gli smemorati elettorisembrano aver già dimenticato. La campagna di disinformazione sulla falsa conversione di Draghi Ad ogni modo, c'è una ragione che può spiegare ...Le chat dei contabiliFilm commission " I messaggi e le email di Di Rubba, Manzoni e Scillieri: così è stata truccata l'asta per l'acquisto del capannone di Cormano Il reportage Cortina d'...Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Al presidio della Lega al campo nomadi di via Negrotto, periferia Nord di Milano, "hanno cercato di aggredirci". Lo denuncia il commissario cittadino del partito, Stefano ...deputato leghista, la città di Arcore potrebbe rimanere senza il presidio di polizia. Come emerge nel documento, da alcune carte esaminate da Capitanio, il Ministero dei Trasporti e la società ...