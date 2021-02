Messina: per transfughi M5s pronto simbolo Idv (Di sabato 20 febbraio 2021) "Le interlocuzioni ci sono state sì, se c'è un progetto politico da costruire allora massima disponibilità. Se è per prestare il simbolo tanto per, allora non è il caso, non ci interessa". Lo afferma Ignazio Messina, segretario dell'Italia dei valori in merito dei transfughi M5s. "Sono interlocuzioni varie, il punto non è chi, posso dire - aggiunge - che la storia di Idv e quella dei 5 Stelle hanno delle similitudini sul piano dei valori e anche dell'origine, quindi credo che ci siano dei buoni presupposti per ragionare. Aggiungo che vedo anche un buono spazio politico".Messina spiega che i presupposti del progetto sono "legalità e questione morale. Ma anche la solidarietà sociale. Viviamo tempi di grande crisi e bisogna essere propositivi". "La scelta di appoggiare Mario Draghi - sottolinea - è stata molto difficile ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021) "Le interlocuzioni ci sono state sì, se c'è un progetto politico da costruire allora massima disponibilità. Se è per prestare iltanto per, allora non è il caso, non ci interessa". Lo afferma Ignazio, segretario dell'Italia dei valori in merito deiM5s. "Sono interlocuzioni varie, il punto non è chi, posso dire - aggiunge - che la storia di Idv e quella dei 5 Stelle hanno delle similitudini sul piano dei valori e anche dell'origine, quindi credo che ci siano dei buoni presupposti per ragionare. Aggiungo che vedo anche un buono spazio politico".spiega che i presupposti del progetto sono "legalità e questione morale. Ma anche la solidarietà sociale. Viviamo tempi di grande crisi e bisogna essere propositivi". "La scelta di appoggiare Mario Draghi - sottolinea - è stata molto difficile ...

matteosalvinimi : #Salvini: e un sì convinto al Ponte sullo Stretto di Messina, un'opera ingegneristica che farà grande l’Italia in E… - Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO VINCE LA SUA 7^ COPPA ITALIA ?????? Arriva il 2° trofeo stagionale, dopo la Supercoppa, per i ragazz… - LegaBasketA : È l'@OlimpiaMI1936 a vincere la @LeFrecce #LBAF8 2021! La squadra di coach Messina conquista la sua 7????Coppa Itali… - GDS_it : #Messina, un 97enne tra i primi anziani a ricevere il vaccino: 'Un dovere per noi e per gli altri'… - LeonardoMontef6 : @SkyTG24 Ma a questo punto non funzionano proprio gli uffici preposti. Come si fa a dare un RDC per es. Al mafioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina per Palermo, furto di rame in cabina Amg: strade del quartiere Sperone al buio ...urgente degli operatori di AMG Energia è iniziato stamattina ed è tuttora in corso nella zona dello Sperone compresa fra via Messina Marine, via La Ferla, via Diaz, via Laudicina: si lavora per ...

Sicilia, Accordo Regione - architetti per ristrutturare i musei Me., Museo interdisciplinare regionale di Messina, nei locali dell'ottocentesca ex filanda Mellinghoff per le mostre temporanee e nell'adiacente ex monastero basiliano di San Salvatore dei greci, ...

Covid Sicilia, 740 over 80 prenotati a Messina per i vaccini. DIRETTA Sky Tg24 Messina: per transfughi M5s pronto simbolo Idv Messina spiega che i presupposti del progetto sono “legalità e questione morale. Ma anche la solidarietà sociale. Viviamo tempi di grande crisi e bisogna essere propositivi”. “La scelta di appoggiare ...

Coronavirus, Razza: "Vengano vaccinati subito i pazienti con disabilità gravi" Giornate come quella di oggi ci aprono alla speranza in un momento molto significativo - ha dichiarato l'assessore Razza -. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, questa mattina ha voluto e ...

...urgente degli operatori di AMG Energia è iniziato stamattina ed è tuttora in corso nella zona dello Sperone compresa fra viaMarine, via La Ferla, via Diaz, via Laudicina: si lavora...Me., Museo interdisciplinare regionale di, nei locali dell'ottocentesca ex filanda Mellinghoffle mostre temporanee e nell'adiacente ex monastero basiliano di San Salvatore dei greci, ...Messina spiega che i presupposti del progetto sono “legalità e questione morale. Ma anche la solidarietà sociale. Viviamo tempi di grande crisi e bisogna essere propositivi”. “La scelta di appoggiare ...Giornate come quella di oggi ci aprono alla speranza in un momento molto significativo - ha dichiarato l'assessore Razza -. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, questa mattina ha voluto e ...