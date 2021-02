Mauro Bellugi | il Covid | le gambe amputate e la voglia di non mollare mai

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio. All'età di 71 anni è morto, campione ed ex difensore dell 'Inter e della Nazionale negli anni '70.in novembre era stato ricoverato per problemi ...

FBiasin : Il giorno prima del #Derby. Ciao Mauro. #Bellugi - Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - Inter : Il nostro ricordo ?? - m_crosetti : Mauro Bellugi: "Senza gambe il coraggio me lo darà il mio supereroe Zanardi" | Rep - FitelNazionale : Morto Mauro Bellugi, a novembre gli erano state amputate le gambe per il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Bellugi

Nel 1971si aggiudicò lo scudetto con l'Inter, mentre tra il 1974 e il 1979 venne convocato diverse volte nella nazionale italiana. Si è spento, ex calciatore dell'Inter e della nazionale di calcio italiana. Lo riferisce l'agenzia di stampa ANSA citando fonti qualificate. L'ex professionista è deceduto all'età di 71 anni nell'...Il suo nome era diventato noto a tutti lo scorso autunno., ex difensore dell'Inter, aveva avuto il Covid e, a causa di una complicanza, gli erano state amputate le gambe. La sua forza di ricominciare aveva commosso l'Italia.è morto all'...Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza alla vigilia del derby sottolineando la forza della squadra di Pioli e ricordando Bellugi, scomparso oggi ...Torino, 20 feb. (LaPresse) - “Provo grande dolore, era un lottatore. Con il suo carattere era riuscito a superare qualcosa di veramente difficile come ...