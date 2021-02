Luna Rossa, non tremare! Il pallino della Finale è nelle tue mani, ma attenzione ad Ainslie (Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto le prime cinque regate disputate contro Ineos Uk nella Finale della Prada Cup. Era tutto bellissimo, con Team Prada Pirelli in grado di esprimere al meglio la propria forza e di surclassare la compagine britannica sotto ogni punto di vista: dominio in partenza, lucidità tattica, eccellente lettura del campo di regata, supremazia tecnica soprattutto in condizioni di vento leggero. I ragazzi dello skipper Max Sirena avevano firmato un sontuoso pokerissimo e stavano schiacciando l’equipaggio sponsorizzato dal colosso della chimica, ma poi Ben Ainslie si è risvegliato dal torpore e grazie a uno start intelligente è riuscito a imprimere il suo primo sigillo in questa contesa, approfittando anche di qualche errore degli avversari. Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)ha vinto le prime cinque regate disputate contro Ineos Uk nellaPrada Cup. Era tutto bellissimo, con Team Prada Pirelli in grado di esprimere al meglio la propria forza e di surclassare la compagine britannica sotto ogni punto di vista: dominio in partenza, lucidità tattica, eccellente lettura del campo di regata, supremazia tecnica soprattutto in condizioni di vento leggero. I ragazzi dello skipper Max Sirena avevano firmato un sontuoso pokerissimo e stavano schiacciando l’equipaggio sponsorizzato dal colossochimica, ma poi Bensi è risvegliato dal torpore e grazie a uno start intelligente è riuscito a imprimere il suo primo sigillo in questa contesa, approfittando anche di qualche errore degli avversari....

