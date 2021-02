Londra | centinaia di studenti stranieri fanno la fila per ricevere cibo gratis | ecco perché – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) In una serata piovosa nell’East London, dozzine di giovani si mettono infuori da un angusto centro della comunità per raccogliere riso, verdure e altri generi alimentari essenziali. Gliche sono venuti in Gran Bretagna per perseguire i loro sogni si sono trovati immersi nella povertà causata dalla pandemia. The food bank, che distribuiscetre sere a settimana, è diventata un’ancora di salvezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.