LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: 23 chilometri all’arrivo, gruppo a 1’34” dai fuggitivi (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 La Trek continua a fare il ritmo in testa al gruppo, alle spalle dei compagni di Mollema c’è la Ineos a blocco. 14.48 25 chilometri all’arrivo, 1’49” per i fuggitivi. 14.46 Caduti quattro corridori in gruppo, coinvolto anche Nans Peters. 14.44 Ricordiamo che davanti sono rimasti: Clément Berthet, Biniam Girmay (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie) e Cyril Barthe (B&B Hôtels p/b KTM). 14.41 Il vantaggio dei battistrada è prossimo a scendere sotto i due minuti. 14.38 33 chilometri alla fine, 2’10” di vantaggio per i fuggitivi. 14.36 Stiamo passando sullo strappo che porta al traguardo, la Trek fa il forcing in gruppo. 14.33 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 La Trek continua a fare il ritmo in testa al, alle spalle dei compagni di Mollema c’è la Ineos a blocco. 14.48 25, 1’49” per i. 14.46 Caduti quattro corridori in, coinvolto anche Nans Peters. 14.44 Ricordiamo che davanti sono rimasti: Clément Berthet, Biniam Girmay (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie) e Cyril Barthe (B&B Hôtels p/b KTM). 14.41 Il vantaggio dei battistrada è prossimo a scendere sotto i due minuti. 14.38 33alla fine, 2’10” di vantaggio per i. 14.36 Stiamo passando sullo strappo che porta al traguardo, la Trek fa il forcing in. 14.33 ...

