LIVE Musetti-Seppi 3-6 6-3 5-4, Challenger Biella II in DIRETTA: il toscano serve per il match (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Un nastro non aiuta Seppi, che poi mette il dritto in rete. 5-4 Musetti, serve bene Seppi, ma ora è il toscano ad avere la chance di battere per la finale. 40-15 Qualche variazione per Seppi, Musetti sbaglia il dritto in corsa. 30-15 Servizio, dritto e palla comodamente appoggiata con la volée alta da Seppi. 15-15 Doppio fallo di Seppi. 15-0 Servizio e dritto di Seppi. 5-3 Musetti, ancora una gran prima per lui, che sta riuscendo a gestire bene le fasi delicate con il servizio. 40-15 Tentato serve&volley di Musetti, solo che Seppi ci arriva col dritto e poco più tardi ...

