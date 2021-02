La Polonia usa alcuni giornali europei per diffondere la sua propaganda

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lo scorso 22 gennaio sul giornale francese L’Opinion è apparso un articolo firmato dal presidente polacco Andrzej Duda, esponente del Pis, il partito di estrema destra che dal 2015 domina la scena politica polacca. Da questo contributo traspare un Duda diverso da come ci si è abituati a conoscerlo in questi sei anni. Fin dalle prime righe. La sua riflessione si apre infatti con un’esortazione a costruire un mondo «più verde, più allineato ai principi sviluppo sostenibile», nonostante il suo Stato sia risultato l’unico tra i 27 paesi Ue a non sottoscrivere l’impegno a decarbonizzare le proprie economie entro il 2050 promosso dalla Commissione europea nel 2019. Il testo continua con un richiamo all’identità comune dei paesi dell’Europa centrale, fondata su esperienze storiche condivise. Tra cui Duda annovera una fantomatica «Repubblica delle molteplici nazioni», intendendo probabilmente ...