Kim Kardashian divorzia da Kanye West. Si erano sposati a Firenze

Una storia d'amore suggellata da un matrimonio a Firenze e conclusa con il divorzio a Los Angeles. La star dei reality, Kim Kardashian, ha depositato la richiesta di divorzio dal rapper Kanye West. L'avvocato di Kardashian, Laura Wasser, ha depositato i documenti venerdì 19 gennaio presso la Corte superiore di Los Angeles, confermando le voci di rottura circolate a gennaio

