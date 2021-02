Juventus, che impatto di Chiesa: solo in tre meglio di lui nella storia (Di sabato 20 febbraio 2021) Chiesa riscrive la storia della Juventus: solo in tre hanno fatto meglio di lui negli ultimi 30 anni alla prima stagione in bianconero Interessante statistica rivelata da Tuttosport relativa a Federico Chiesa. L’impatto importante avuto alla Juventus dall’esterno classe ’97 ha riscritto la storia del club bianconero. Solamente in tre, infatti, han fatto meglio di lui negli ultimi 30 anni alla loro prima stagione a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Considerato lo stesso numero di partite, Roberto Baggio era a quota 22 reti tra campionato e coppe, Ibrahimovic a 9 e Dybala a 12. Chiesa per ora è fermo a 8 reti, ma l’impatto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021)riscrive ladellain tre hanno fattodi lui negli ultimi 30 anni alla prima stagione in bianconero Interessante statistica rivelata da Tuttosport relativa a Federico. L’importante avuto alladall’esterno classe ’97 ha riscritto ladel club bianconero. Solamente in tre, infatti, han fattodi lui negli ultimi 30 anni alla loro prima stagione a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Considerato lo stesso numero di partite, Roberto Baggio era a quota 22 reti tra campionato e coppe, Ibrahimovic a 9 e Dybala a 12.per ora è fermo a 8 reti, ma l’...

