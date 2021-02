Il dramma di Mauro Bellugi, ex Inter: morto per Covid dopo l'amputazione delle gambe (Di domenica 21 febbraio 2021) E' morto a Milano l'ex calciatore dell'Inter Mauro Bellugi. A febbraio aveva compiuto 71 anni: a stroncarlo è stato il Covid. Nel mese di novembre 2020 era stato ricoverato in ospedale, al Niguarda, ... Leggi su milanotoday (Di domenica 21 febbraio 2021) E'a Milano l'ex calciatore dell'. A febbraio aveva compiuto 71 anni: a stroncarlo è stato il. Nel mese di novembre 2020 era stato ricoverato in ospedale, al Niguarda, ...

