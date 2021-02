Il Bayern incerottato k.o. in casa dell'Eintracht Francoforte

Ultime Notizie dalla rete : Bayern incerottato

La Gazzetta dello Sport

L'Eintracht si abbassa e fa densità di fronte alla propria area di rigore, ilcerca di sfondare a testa bassa ma fatica a trovare spazio: al 65' Goretzka non inquadra di testa dopo un assist ...Quello di stasera è stato unMonaco. E potrebbe esserlo anche contro la Lazio. Perché difficilmente ci sarà Muller (in quarantena), e sicuramente saranno assenti Gnabry e Douglas ...Il Bayern Monaco non è imbattibile. La Lazio ci può credere. I tedeschi non stanno vivendo il miglior momento di forma della stagione e, anche se la settimana scorsa hanno vinto ...