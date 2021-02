GF Vip 5, Platinette contro Tommaso Zorzi: “Il più perfido mai apparso in tv” (Di sabato 20 febbraio 2021) Grande protagonista di questo Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è uno che non ha peli sulla lingue e nel corso del suo percorso ha fatto anche diverse esternazioni discutibili su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Tra questi anche Platinette, nome d’arte del giornalista Mauro Coruzzi, che è anche un noto opinionista, che secondo Tommaso è un personaggi molto lontano dal mondo LGBT, che anzi gode di una pessima opinione nella comunità omosessuale in quanto rappresenta tutto ciò che i gay in realtà odiano. Non solo, perché Zorzi ha anche aggiunto che a lui personalmente Platinette /Mauro Coruzzi fa schifo. Parole durissime, che hanno provocato la replica furiosa del diretto interessato. “Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) Grande protagonista di questo Grande Fratello Vip 5,è uno che non ha peli sulla lingue e nel corso del suo percorso ha fatto anche diverse esternazioni discutibili su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Tra questi anche, nome d’arte del giornalista Mauro Coruzzi, che è anche un noto opinionista, che secondoè un personaggi molto lontano dal mondo LGBT, che anzi gode di una pessima opinione nella comunità omosessuale in quanto rappresenta tutto ciò che i gay in realtà odiano. Non solo, perchéha anche aggiunto che a lui personalmente/Mauro Coruzzi fa schifo. Parole durissime, che hanno provocato la replica furiosa del diretto interessato. “Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa ...

