Genova, donna uccisa in negozio con 30 coltellate. Fermato l'ex compagno: ha confessato (Di sabato 20 febbraio 2021) donna uccisa a Genova nel suo negozio: colpita con 30 coltellate. l'ex compagno Fermato mentre tenta il suicidio. La notizia arriva nelle serata di ieri: Clara Ceccarelli, di 70 anni, la titolare di un'attività commerciale nel centro di Genova, è stata uccisa all'interno del suo locale, in via Colombo. Vendeva pantofole, e tutti la conoscevano e la rispettavano nella zona. In tv, i tg di mezza serata trasmettono le immagini della scientifica al lavoro sulla scena del crimine. Si parla di aggressione con un'arma da taglio. Dell'intervento tempestivo del 118. Dei primi soccorritori che tentano disperatamente di rianimare la donna: ma per lei non c'è niente da fare. Si parla di fendenti: prima due. Forse ...

Agenzia_Ansa : E' stato rintracciato l'ex compagno della donna uccisa nel pomeriggio a Genova a colpi di coltello. L'uomo stava te… - Agenzia_Ansa : Una donna uccisa per strada a Genova. Accoltellata in pieno centro della città #ANSA - rtl1025 : ?? Una donna è stata uccisa per strada a #Genova, a quanto sembra con un coltello. E' accaduto pochi minuti fa in v… - xdanvrsrule : RT @valfurla: Uccisa dall'ex compagno l'ennesima donna, a Genova. Sono 12 le donne uccise da inizio anno da mariti, compagni, ex mariti o e… - ElenaEmme1 : RT @valfurla: Uccisa dall'ex compagno l'ennesima donna, a Genova. Sono 12 le donne uccise da inizio anno da mariti, compagni, ex mariti o e… -