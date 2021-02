È morto Mauro Bellugi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio, . Aveva subito l’amputazione delle gambe a cause di complicanze legate al Covid. , ex calciatore di Inter, Bologna e Napoli, per citare alcune delle squadre più importanti nelle quali ha militato. Nelle ultime settimane l’ex calciatore e commentatore televisivo aveva subito l’amputazione delle gambe, intervento che si era reso necessario a causa del Covid, che ha aggravato una sua malattia del sangue.: aveva subito l’amputazione delle gambe a causa del Covid, che aveva aggravato una sua malattia L’incubo diera iniziato lo scorso 4 novembre, quando l’ex calciatore era risultato positivo al Covid. Proprio il nuovo coronavirus era andato ad aggravare il suo quadro clinico, segnato da una grave malattia del sangue. Per questo motivo si ...

Lutto nel mondo del calcio. E' scomparso a Milano Mauro Bellugi. L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a 71 anni. Bellugi, oltre alla maglia nerazzurra, in carriera aveva militato anche per Bologna e Napoli. A dicembre aveva subito l'amputazione delle gambe in seguito a complicazioni legate al Covid. Lo scorso 4 novembre era risultato positivo al Covid.