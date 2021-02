Di Maio: 'Rientrati i 13 marittimi italiani bloccati in Cina da un anno' (Di sabato 20 febbraio 2021) 'I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono Rientrati in patria'. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ricordando che erano 'fermi in Cina da oltre un anno'. Di Maio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) 'I 13insonoin patria'. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di, ricordando che erano 'fermi inda oltre un'. Di...

MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Rientrati i 13 marittimi italiani bloccati in Cina da un anno' #cina - giornaleradiofm : Di Maio, rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina: (ANSA) - ROMA, 20 FEB - 'I 13 marittimi italiani bloccati in… - iconanews : Di Maio, rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina - cagliaripad : Di Maio annuncia: “Sono rientrati in Italia i 13 marittimi bloccati in Cina da oltre un anno” - NuovoSud : Di Maio: 'Rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina' -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Rientrati Di Maio: 'Rientrati i 13 marittimi italiani bloccati in Cina da un anno' 'I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in patria'. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ricordando che erano 'fermi in Cina da oltre un anno'. Di Maio ha inoltre aggiunto che 'a dicembre, grazie ...

L'Italia tra crisi di governo e crisi di sistema: intervista ad Alessandro (...) ... praticamente la stessa ragione per cui era stato individuato da Salvini e Di Maio. Non avendo una ... Al dunque, tutti i malumori di Berlusconi sono rientrati perché il centrodestra, per quanto oggi ...

Di Maio, rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina - Europa Agenzia ANSA rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina (ANSA) – ROMA, 20 FEB – "I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, ...

Di Maio, rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina "I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, ricordando che erano "fermi in Cina da oltre un anno". (ANSA) ...

'I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sonoin patria'. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di, ricordando che erano 'fermi in Cina da oltre un anno'. Diha inoltre aggiunto che 'a dicembre, grazie ...... praticamente la stessa ragione per cui era stato individuato da Salvini e Di. Non avendo una ... Al dunque, tutti i malumori di Berlusconi sonoperché il centrodestra, per quanto oggi ...(ANSA) – ROMA, 20 FEB – "I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, ..."I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, ricordando che erano "fermi in Cina da oltre un anno". (ANSA) ...