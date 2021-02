Cusano Mutri, 102 ultraottantenni hanno ricevuto la prima dose di vaccino (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCusano Mutri – Partita la campagna vaccinale sul territorio di Cusano Mutri. Sono state somministrate questa mattina, in circa due ore, 102 dosi di vaccino ad altrettanti ultraottentenni. Di queste vaccinazioni, ben ventiquattro sono state effettuate a domicilio stante l’impossibilità oggettiva dei riceventi di potersi recare presso il punto vaccinale. Ovviamente si tratta della prima dose di vaccino che sarà seguita da una seconda somministrazione tra quindici giorni. “Questa mattina abbiamo iniziato il percorso di vaccinazione della nostra popolazione. Un momento significativo per una comunità, come la nostra, che ha sperimentato sulla propria pelle la virulenza di questa pandemia. Un rinnovato ringraziamento al Dott. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Partita la campagna vaccinale sul territorio di. Sono state somministrate questa mattina, in circa due ore, 102 dosi diad altrettanti ultraottentenni. Di queste vaccinazioni, ben ventiquattro sono state effettuate a domicilio stante l’impossibilità oggettiva dei riceventi di potersi recare presso il punto vaccinale. Ovviamente si tratta delladiche sarà seguita da una seconda somministrazione tra quindici giorni. “Questa mattina abbiamo iniziato il percorso di vaccinazione della nostra popolazione. Un momento significativo per una comunità, come la nostra, che ha sperimentato sulla propria pelle la virulenza di questa pandemia. Un rinnovato ringraziamento al Dott. ...

