Crozza-Arcuri e i suoi convenienti “affaroni” | “La colazione al bar la pago 2 800 euro È tanto | è poco?” – Video

(Di sabato 20 febbraio 2021) Maurizioindossa ancora i panni del commissario straordinario Domenico– nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – alle prese con le varianti brasiliane e anche inglesi. Sul piano vaccinale come sempre è lapidario: “Il piano vaccinale funziona? Certo che no”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo sanno bene Maurizio Crozza e la sua squadra che stasera tornano in tv sul canale Nove con la nuova edizione di 'Fratelli di Crozza'. Formula collaudata, nuovi personaggi, da Domenico Arcuri, a ...