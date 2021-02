Covid, Speranza: “A un anno di distanza abbiamo strumenti per provare a vincere” (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid in Italia, “oggi, a un anno di distanza, non abbiamo problemi di un anno fa, quando mancavano respiratori e mascherine. Non abbiamo più quei problemi. abbiamo i vaccini. abbiamo le prime cure. Possiamo fronteggiare meglio questa battaglia. Ma la battaglia non è facile. Non dobbiamo pensare che sia finita. Non possiamo pensare di aver già vinto”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla celebrazione per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, in memoria dei medici e degli odontoiatri scomparsi per Covid 19, oggi nella sede della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri. La sfida oggi, però “ci ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021)in Italia, “oggi, a undi, nonproblemi di unfa, quando mancavano respiratori e mascherine. Nonpiù quei problemi.i vaccini.le prime cure. Possiamo fronteggiare meglio questa battaglia. Ma la battaglia non è facile. Non dobbiamo pensare che sia finita. Non possiamo pensare di aver già vinto”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto alla celebrazione per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, in memoria dei medici e degli odontoiatri scomparsi per19, oggi nella sede della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri. La sfida oggi, però “ci ...

