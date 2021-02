Covid | Anelli Fnomceo | “2 | 5 milioni di guariti grazie a operatori sanità”

(Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – “Sono circa 2 milioni e mezzo le persone che sono guarite dal Covid grazie anche al fondamentale contributo di tutti gli operatori della sanita’ in una pandemia che ha fatto fermare il mondo e che continua a mietere vittime sia tra la popolazione che tra i medici. Per noi medici ogni vita conta”. Questo uno dei passaggi piu’ importanti dell’intervento del Presidente del Fnomceo, Filippo Anelli, in occasione della Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo. "Fin ...Il 20 febbraio è infatti il giorno in cui è stato identificato a Codogno il primo caso di... ha dichiarato il presidente di Fnomceo, Filippoe citato da 'Il Fatto Quotidiano'. Nel ...Presenti, tra gli altri, il presidente della Camera, Roberto Fico, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Pontificia accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, il ...ROMA – «La prima Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato costituisce una importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del P ...